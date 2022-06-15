Başkan Şayir: "Sıra, projemizi son sürat hayata geçirmeye geldi"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diliskelesi Mahallemizde bulunan Balıkçılar Barınağı'nın 2. etap protokolünü imzaladık. Sıra, projemizi son sürat hayata geçirmeye geldi" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu sabah Ankara'ya giderek Dilovası'na yapılacak yatırımları görüşmek üzere bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şayir, günün ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan müjdeyi verdi. Başkan Şayir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan Balıkçılar Barınağı ve sahil projesinin 2. etap protokolünü imzaladıkları müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hamza Şayir, "Osmangazi Köprüsü'nün Dilovası'ndaki ayaklarının olduğu bölümde bulunan 7 dönümlük alanı, daha önce özel bir firma kiralamıştı. Yaptığımız görüşmeler sonrası sözleşmeleri fesh edildi. Ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'la yaptığımız girişimler olumlu sonuç verdi ve bu paha biçilmez araziyi belediyemize kazandırmış olduk. Tahsis işlemlerinin bitmesinin ardından Diliskelesi Balıkçılar Barınağı ile bağlantısı yapılarak, muhteşem deniz ve köprü manzarasının yanında, yeşil alanı bol ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği güzel bir parkın ilçemize kazandırılması için çalışacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diliskelesi Mahallemizde bulunan Balıkçılar Barınağı'nın 2. etap protokolünü imzaladık. Sıra, projemizi son sürat hayata geçirmeye geldi" dedi. - KOCAELİ