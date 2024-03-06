Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, İstihdam ve Kariyer Kampüsü Kuracak

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen 'Mersin 4.0 Sektörlerin Geleceği Zirvesi'nde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bugüne kadar 38 bin yurttaşımız şahsen müracaat etti. 25 bin kişi iş veya kursa yönlendirildi. 14 bin kişi bizden veya bizim yönlendirdiğimiz kurslardan kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri aldı. 12 bin kişiyle mülakat simülasyonu yapıldı. Özel sektör ağırlıkta olmak üzere 6 bin kişinin istihdamına da katkı sunduk" dedi.

'Mersin 4.0 Sektörlerin Geleceği Zirvesi', Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Zirveye Başkan Seçer'in yanı sıra; üniversite, oda, birlik ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vakıflar, iş dünyası bileşenleri ve öğrenciler katıldı.

"Kariyer Merkezimiz 5 yılda değerli çalışmalara imza attı"

Kariyer merkezi toplantılarına zaman zaman kendisinin de katıldığını söyleyen Başkan Seçer, 5 yıl boyunca kentin birleşenlerini bir araya getiren önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Kariyer Merkezimiz 5 yılda değerli çalışmalara imza attı. Yaptıkları en iyi çalışmalardan biri de üniversiteleri, odaları, birlikleri, sivil toplumu, vakıfları; toplamda 47 kurum ve kuruluşu bir araya getirerek, 'İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu'nu kurması oldu. Etkin çalışan bir kurul, kentteki tüm aktörler var. Öncüsü Mersin Büyükşehir Belediyesi ama zenginleştiren 47 ayrı kurum var" dedi.

"MERCEK'lerden bugüne kadar toplam 216 kurstan 4 bin 63 kursiyer faydalandı"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kurs Merkezlerinin de olduğuna değinen Seçer, bu tarz çalışmaları çok değerli bulduğuna vurgu yaptı. Seçer, "MERCEK olarak andığımız toplamda 4 meslek edindirme kursumuz var. Aktif olarak 30 ayrı kursumuz ve şu ana kadar 641 kursiyerimiz var. Bugüne kadar da toplam 216 kurstan 4 bin 63 kursiyer faydalandı. Bu alanda çalışmalarımızı ikinci beş yılımızda da sürdüreceğiz ve daha etkin çalışmalar yapacağız. Bu ilk 5 yılda da önemli deneyimler elde ettik" şeklinde konuştu.

İstihdam ve Kariyer Kampüsü'nde 3 hizmet birlikte sunulacak

Yeni dönemde 'İstihdam ve Kariyer Kampüsü' kuracaklarına da değinen Seçer, kampüste 3 hizmetin birlikte sunulacağını söyledi. Kariyer merkezine ek bir hizmet kolu oluşacağından söz eden Seçer, "Bir diğer hizmet bacağımız da genç istihdamına katkı, gençlere iş arama sürecinde mentörluk, üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı, staja, istihdama, iş bulmaya ve girişimciliğe destekten oluşan 'Kampüs Mersin' olacak. Yine bir diğer hizmet bacağı da Garaj Mersin. Bu da girişimcilik çalışmaları, teşviklere erişim desteği ve iş planı hazırlama içerikli hizmet bacaklarımız olacak. Kariyer merkezimizi 5 yılda nasıl başladığımız noktadan çok daha zengin, birikimli, donanımlı, gelişmiş bir kurumsal hüviyet haline getirdiysek, ikinci 5 yılda da bu çalışmalarla daha güçlü bir hale getireceğiz" diye konuştu.

Bu tür zirvelerin birçok sektörde yapılacağından bahsederek, gerçekleştirilen zirvede enerji, sanat ve turizm olduğuna değinen Seçer, ilerleyen günlerde özellikle spesifik olarak Mersin'de önemli olan lojistik, tarım, ticaret gibi alanlarda da bu zirveleri gerçekleştireceklerini söyledi.

"Mersin'in tanıtımında dijital imkanlarımızı kullanıyoruz"

Turizm alanında ve Mersin'in tanıtımında da dijital imkanları kullandıklarından bahseden Seçer, "Visit Mersin bunlardan bir tanesi. Ziyaretçilerin seyahatlerini planlayabileceği bir dijital platform. Yine Antik Mersin uygulaması projesi. Bu da toplam 33 kilometre uzunluğa sahip, 5 ayrı kültür rotasını bulabileceğimiz bir uygulama. Antik Mersin Tanıtım Ofisi'ni de yeni gerçekleştireceğiz. Sahilde, Kültür Park'ta bunu yapıyoruz. Bunu, arttırılmış sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir ofis yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütünleşik Akıllı Kent Yönetim Merkezi kuracağız"

Önümüzdeki 5 yılda planladıkları yenilikçi belediyecilik anlayışı içerisinde 'Bütünleşik Akıllı Kent Yönetim Merkezi'ni kuracaklarının da müjdesini veren Seçer, "Kentin Dijital İkiz Platformu'nu oluşturacağız. Şehrin dijital bir ikizini oluşturarak, büyük veriye dayalı bir yönetim platformunu sağlamayı amaçlıyoruz. Yeni nesil iletişim altyapısı, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi teknolojilerle donatılmış bir şehir yönetim platformu oluşturarak, şehirdeki farklı alanlardaki akıllı kent uygulamalarını sunacağız. Enerji, ulaşım, çevre, su, sağlık gibi kritik alanlarda şehrin sürdürülebilirliğini artıracağız" dedi. Seçer, belediye olarak gelişmeler oldukça ayak uydurmak için öncü olacaklarını ve çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

"Kariyer Merkezi olarak değişimin öncüsü olmak istiyoruz"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise çağın 'dijital dönüşüm' çağı olduğunu belirterek, "Bugün işlerin tanımı, içerikleri ve yapılış şekilleri değişiyor. Burada bulunan işverenlerimizin adaylardan, öğrencilerden beklentileri değişiyor. İşte tam da bu noktada kariyer merkezi olarak değişimin öncüsü olmak istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak iş gücü piyasasını koordine eden bir belediye olmak istiyoruz. Gelenekçi belediye yapısından vizyoner belediye yapısına geçişteki en önemli noktalardan bir tanesinin kariyer merkezi gibi birimler olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu. 'Mersin 4.0 Sektörlerin Geleceği' zirvesinde işlenecek turizm, enerji ve sanat ana başlıklarını da paylaşan Özada, zirveyle ilgili tüm yıl boyunca organizasyonlar yapacaklarına dikkat çekti. - MERSİN