Başkan Sekmen geleceğin dâhileriyle buluştu

24.01.2026 11:24  Güncelleme: 11:26
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bilim Erzurum'u ziyaret ederek yürütülen eğitim ve projeleri yerinde inceledi. Öğrencilerle bir araya gelerek girişimcilik ve teknoloji alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bilim Erzurum'u ziyaret ederek yürütülen eğitim ve proje çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında atölyeleri gezen Başkan Sekmen, öğrencilerle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Girişim Atölyesi'nde öğrencilerle sohbet eden Başkan Sekmen, "Girişimcilik nedir? Size ne anlatıyor?" sorusunu genç dimağlara yöneltti.

Öğrencilerin girişimciliği; "Bir iş fikrini hayata geçirmek, bu fikir üzerinden üretim yapabilmek ve bir marka haline gelmek" şeklinde tanımlaması, bu merkezde eğitim alan gençlerin girişimcilik konusundaki farkındalığını da gözler önüne serdi.

Teknoloji Atölyesi'nde 3D tasarım ve 3D yazıcı eğitimi alan öğrenciler, kendi ürettikleri ürünleri Başkan Mehmet Sekmen'e takdim etti. Tasarım Atölyesi'nde ise pastel boya tekniğiyle gerçekleştirilen renkli tüy çalışmaları ziyarette yoğun ilgi gördü. Atölye ziyaretlerinin ardından "Gelecek Tarımda" Projesi, ÇobanMer-Entegre Çoban İstihdamı ve Mera Yönetim Sistemi ile Yerelden Küresele Entegre Tarım Ekosistemi (STÖM-TDI Besi OTB-ÇobanMer) başlıklarında yürütülen çalışmaların sunumları gerçekleştirildi.

Başkan Mehmet Sekmen, projelere ilişkin sunumları tek tek dinleyerek hayata geçirilen çalışmaların son derece önemli olduğunu vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

