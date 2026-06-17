Başkan Şimşek, pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Tarihi Bedesten Meydanı'nda kurulan pazarı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tüm tezgahları tek tek gezen Başkan Şimşek, esnafın talep ve önerilerini dinlerken vatandaşlarla da sohbet ederek görüş ve beklentilerini aldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçedeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bedesten Meydanı'nda kurulan geleneksel Salı Pazarı'nı ziyaret eden Başkan Şimşek, hem pazarcı esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu hem de bölge halkıyla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya da Başkan Şimşek'e eşlik etti.

Ziyaret kapsamında pazar alanındaki tüm tezgahları tek tek dolaşan Başkan Şimşek, esnafa hayırlı işler dileyerek onların karşılaştığı sorunları, ekonomik beklentilerini ve pazar yerinin fiziki şartlarına ilişkin taleplerini birinci ağızdan dinledi. Vatandaşların da görüş ve önerilerini alan Şimşek, iletilen talepleri tek tek not aldı.

"Esnafımızın mutluluğu, Şehzadeler'in mutluluğudur"

İlçedeki esnafla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Şimşek, "Şehzadeler ilçemizin kalbi olan esnafımızla her fırsatta buluşmaya gayret ediyoruz. Bugün Bedesten Meydanı'ndaki Salı Pazarı'mızda hem esnafımızın nabzını tuttuk hem de alışveriş yapan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Esnafımızın ticaretini kolaylaştırmak ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesini sağlamak adına iletilen tüm talepleri titizlikle değerlendireceğiz. Bizlere gönüllerini açan tüm esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi. - MANİSA