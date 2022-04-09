Başkan Soykan, roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Soykan, roman vatandaşlarla iftarda buluştu

09.04.2022 17:57
Başkan Soykan, roman vatandaşlarla iftarda buluştu

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısı ilçede yaşayan roman vatandaşlar ile iftar programında bir araya geldi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısı ilçede yaşayan roman vatandaşlar ile iftar programında bir araya geldi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede yaşayan roman vatandaşlar ile iftar programında bir araya geldi. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısı ile Akyazı Belediyesi ve Akyazı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına Başkan Bilal Soykan'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile roman vatandaşlar katıldı. İftar öncesinde Tever ve Ekrem ile birlikte masaları tek tek dolaşan Soykan, roman vatandaşlarla yakından ilgilendi.

"Kültür mozaiği ilçemizin önemli değerlerinden bir tanesi de roman vatandaşlarımız"

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan Başkan Bilal Soykan, "Tüm Sakarya'da olduğu gibi Akyazı'mız da farklı etnik köken ve kültürden insanların huzur içinde yaşadığı bir coğrafya. Kültür mozaiği ilçemizin önemli değerlerinden bir tanesi de roman vatandaşlarımız. Tüm roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. Ramazan paylaşmak, birlik ve kardeşlik demektir. Allah kardeşliğimizi daim etsin" dedi. - SAKARYA

Başkan Soykan, roman vatandaşlarla iftarda buluştu
Başkan Soykan, roman vatandaşlarla iftarda buluştu
Başkan Soykan, roman vatandaşlarla iftarda buluştu

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Bilal Soykan, Hisarcık, Akyazı, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soykan, roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika


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