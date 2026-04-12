Başkan Subaşı: "Kadın dayanışmasını yerinde hissettik"

12.04.2026 12:15  Güncelleme: 12:23
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Yeniköy'de kadınlarla bir araya gelerek dayanışma kültürü ve kırsal kalkınmada kadınların rolü üzerine sohbet etti. Ziyarette kadınların el emeği ürünleri incelendi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kadın dayanışmasını yerinde hissettik" diyerek Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de kadınların misafiri oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, saha ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Yeniköy köyünü ziyaret ederek burada yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada kadınlarla sohbet eden Subaşı, köy yaşamı, üretim süreçleri ve dayanışma kültürü üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında kadınların el emeği ürünlerini inceleyen ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Subaşı, kırsal kalkınmada kadınların rolüne dikkat çekti. Kadınların üretime olan katkısının önemine vurgu yapan Subaşı, dayanışma kültürünün güçlenmesinin toplumsal gelişime de katkı sunduğunu ifade etti. Köy sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Subaşı'ya teşekkür etti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kadın dayanışmasını yerinde hissettik. Toprağın bereketini, el emeğinin inceliğini ve kadın dayanışmasının gücünü sohbetlerimizde bir kez daha hissettik. Sıcacık misafirperverlikleri, samimiyetleri ve içten sohbetleri için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Advertisement
