Başkan Taban'dan personele doğum günü kutlaması

İnegöl Belediyesi'nde Eylül ve Ekim ayında doğan 17 ayrı müdürlükten 122 personel için doğum günü kutlaması yapıldı. Başkan Alper Taban, personel ile İnegöl Mutfağında yemekte bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi'nde şehrin gelişimi ve vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması adına gece gündüz mesai harcayan personel için Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatıyla doğum günü kutlaması düzenlendi. İnegöl Belediyesi'nde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen doğun günü buluşmalarının ilki Mart ayında yapılmıştı. Eylül ve Ekim ayında dünyaya gelen personellerin doğum günü de bugün Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapılan buluşmayla kutlandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, önce personellere İnegöl Mutfağında öğle yemeği ikram edildi. Ardından Beşinci Mevsim Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda buluşma gerçekleştirildi. Burada personele yönelik selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün sizlerin doğum günü vesilesiyle bir aradayız. Her gün kutlama kalabalık bir ekip olduğumuz için zor oluyor ancak böyle toplu şekilde en azından hem bir araya gelmek hem de bu özel gününüzü tebrik etmek istedik. Nihayetinde hatırlamak ve hatırlanmak güzel duygular. Ben hatırlandığımda hoşuma gidiyor, o yüzden biz de sizleri hatırlamak istiyoruz. Ben bu vesileyle her birinize yeni yaşlarınızın hayırlı olmasını diliyorum. Burada hemen her müdürlüğümüzden arkadaşlarımızı görüyorum. Ben sizleri tanımaktan ve sizlerle çalışmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşma sonrası personellerle birlikte pasta kesimi yapıldı. Daha sonra hediye takdimi gerçekleştirildi. - BURSA