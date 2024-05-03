Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti - Son Dakika
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Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti

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Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, son dört maçta alınan negatif sonuçlar sonrası istifa talebini yönetime sundu.

03.05.2024 09:18  Güncelleme: 09:28
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'la istediği sonuçları alamayan teknik direktör Volkan Demlrel'den flaş bir karar geldi.

TAKIMI DÜŞME HATTINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa talebini yönetime sundu. Son dört maçtan yenik ayrılan Volkan Demirelli Hatayspor, 34. hafta sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alarak küme düşme hattında bulunuyor.

Hatayspor'da Volkan Demirel, istifa kararı aldı

NE DEMİŞTİ?

Volkan Demirel, Antalyaspor ile oynanan ve kaybedilen maçın ardından artan istifa seslerine, 'Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz. Ama 4 hafta boyunca şimdi ben buradayken takımı bırakmak, tabii ki 'git derlerse' yine giderim hiç başımın üstünde yerleri var. Hiç öyle bir derdim de yok ama 4 hafta boyunca burada nasıl bir sene bütün mücadeleleri biz verdiysek, bu ekiple çalışanlarla, futbolcularla nasıl bir mücadeleyi verdiysek, bundan sonra da 4 maç vereceğiz. Ondan sonra da oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Oluyorsa da yine dimdik duracağım buraya çıkıp olmuyorsa da yine buraya dimdik çıkacağım. Çünkü bu çocuklar her şarta ve koşula rağmen mücadele ediyorlar. O yüzden saygıyla hak ediyorlar" şeklinde yanıt vermişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti - Son Dakika

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