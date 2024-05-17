Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi - Son Dakika
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Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

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İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan Çapkanlar Suç Örgütü'nün yöneticileri Ekrem Çapkan, Hakim Çapkan ve Sedat Çapkan'ın lüks hayatları ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, lüks araçlar ve tekneler dikkat çekti. Çapkanlar'ın geçmişte pazarcı oldukları öğrenildi.

17.05.2024 17:08
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İstanbul'da geçtiğimiz gün düzenlenen operasyon ile yakalanan Çapkanlar Suç Örgütü'nün yöneticileri Ekrem Çapkan, Hakim Çapkan ve Sedat Çapkan'ın yaşadığı lüks hayat ortaya çıktı. Örgüt yöneticilerinden Sedat Çapkan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, lüks araçlar ve tekneler akıllara Polatgiller davasını getirdi.

YASA DIŞI BAHİSTEN MİLYONLAR KAZANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yöneticiliğini, Sedat Çapkan, Hakim Çapkan ve Ekrem Çapkan'ın yaptığı Çapkanlar Suç Örgütü'nün kiralık daireler tutarak burada internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edilmişti.

Pazarcılıktan su örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Bu kapsamda Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ve Teknik ve Operasyonel Destek Büro Amirliği ile koordineli olarak Çapkanlar Suç Örgütü üyesi 20 şüpheliye ait GSM numaraları hakkında tedbir kararı uygulanmaya başlanmıştı. Genişletilen soruşturma kapsamında 20 ofis adresi belirlenerek operasyon düzenlenmişti. 42 şüphelinin yakalandığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda ise 113 bin 200 TL, bin 141 dolar, 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 adet fişek, 70 adet telefon, 90 adet sim kart, 12 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası ve 6 adet monitör ele geçirilmişti.

Pazarcılıktan su örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

LÜKS HAYATLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, örgüt yöneticilerinin yaşadığı lüks yaşam ortaya çıktı. Örgüt liderlerinden Hakim Çapkan ve Sedat Çapkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere lüks araçlar ve tekneler yansıdı. Çapkanlar'ın geçmişte pazarcı oldukları ortaya çıktı.

Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar\'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ali öztürk: Kesinlikle bir Türkçe öğretmenini işe alıp yazdığınuz yazıları kendisine en az bir kez okutmalısınız. Haberlerde çok fazla devrik cümlede yanlış kelime, eksik kelime vs. kullanılıyor. Bazen haberin yanlış anlaşılabilmesine kadar kadar varıyor hatta. Mesela bu haberin başlığını hiç okumadan mı yayınladınız ? Su örgütü nedir ? Suç örgütü mü demek istediniz? sürekli kafamızdan otomatik tamamlama yapmak zorunda kalıyoruz ve bazen yanlış tamamlayabiliyoruz. 45 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi - Son Dakika
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