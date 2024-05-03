1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş - Son Dakika
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Politika

1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Özel'in 1.5 saat süren zirvede Erdoğan'a Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın babası cezaevine girmeden önceki ve şimdiki halini gösteren fotoğraflarını vererek, Vera'nın babası cezaevindeyken büyüdüğüne işaret ettiği öne sürüldü.

03.05.2024 08:55
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CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen 1.5 saatlik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

VERA'NIN FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Özel, Erdoğan'a Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın babası cezaevine girmeden önceki ve şimdiki halini gösteren fotoğraflarını vererek, Vera'nın babası cezaevindeyken büyüdüğüne işaret etti.

1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera.

AİHM KARARLARININ UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Görüşmede, Özgür Özel doğrudan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı anmadı, ancak AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini ifade etti. Can Atalay hakkındaki AYM kararını anımsatarak, bu konuda adım atılmasını istedi.

1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
Tayfun Kahraman ve kızı Vera.

ÖZEL, GÖRÜŞME SONRASI CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 2016'dan sonra AK Parti ve CHP genel başkanlarının ilk kez bir araya geldiği görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. Özel çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirmek için kurmayları ile bir araya gelmek için CHP Genel Merkezine gittiği öğrenildi.

1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş

"OLUMLU VE VERİMLİ GEÇTİ"

Görüşme sonrası hem AK Parti hem de CHP kanadı sessizliğini korurken, CHP cephesinden gelen ilk kulis bilgilerine görüşme son derece olumlu ve verimli geçti. Gündem detaylı bir şekilde ele alındı.

"ERDOĞAN, CHP'YE İADEİZİYARET YAPACAK"

Özel, oturma düzenini doğru bulmadığını ve bunun telafisine ihtiyaç olduğunu ilettiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a dönerek en kısa sürede CHP Genel Merkezi'ne iadeiziyaret gerektiğini söyledi. CHP kaynakları, Özel'in de bunun üzerine CHP'ye yapılacak ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydettiğini ifade etti.

1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş

"ERDOĞAN, ÖZEL'İ SEÇİM BAŞARISINDAN DOLAYI TEBRİK ETTİ"

Görüşme sonrası AK Parti kaynakları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın zamanda CHP'ye iadeiziyarette bulunacağını aktardı. Öte yandan Erdoğan'ın Özel'i seçim başarısından dolayı tebrik ettiği ve Özel'in başkan olması nedeniyle bir ivme yakaladığını söylediği öğrenildi.

1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Vera\'nın fotoğraflarını göstermiş

Tayfun Kahraman, AİHM, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Musa KARASAKAL: peki binlerce Şehit evladı ne olacak onların çocukları ailesi yokmu özgür bey 66 20 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: ....karşında ki insanda vicdan ve şefkat olmayınca istediğin fotoğrafı göster,farketmiyor.. 17 31 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Bükemediğin eli öpeceksin….. 17 17 Yanıtla

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