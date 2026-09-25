Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü - Son Dakika
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Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

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Sevdiğim Sensin'in 18. bölümüne Erkan ve Dicle'nin balayı sahneleri damga vurdu; Dicle'nin romantik anlarda yataktan düştüğü sahne ise şimdiden Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasında yerini aldı.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, bu hafta 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümündeki balayı sahnesi dikkat çekti.

DİCLE YATAKTAN DÜŞTÜ

Erkan ve Dicle’nin romantik anlarının ekrana geldiği sahnede beklenmedik bir an yaşandı. Dicle’nin bir anda yataktan düşmesi, romantik sahnenin havasını değiştirirken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Sevdiğim SensinMagazinDicleSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    tövbe estağfurullah ulan iki sahibinin hayatını anlatan film yap bu nedir ya porno film mi çeviriyorsunuz 1 1 Yanıtla
  • Murat Türk Murat Türk:
    Senin haber anlayışın bu kadar!!!!!!!! 0 2 Yanıtla
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