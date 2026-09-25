İmran Han'ın destekçilerine dikenli barikat - Son Dakika
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İmran Han'ın destekçilerine dikenli barikat

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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenecek İslamabad yürüyüşü öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. İmran Han'ın destekçilerinin başkente ilerlemesini engellemek amacıyla kritik Attock Köprüsü metal dikenlerle çevriliyor. Başkente giden yollar 2 binden fazla konteynerle kapatılırken, Attock bölgesinde yaklaşık 30 bin güvenlik personelinin görevlendirilmesi planlanıyor.

Pakistan'da gözler, İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) pazar günü başkent İslamabad'a düzenlemeyi planladığı büyük yürüyüşe çevrildi. Göstericiler, Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılmasını talep ediyor.

BAŞKENTE GİDEN YOLLAR KAPATILDI

Yürüyüş öncesinde İslamabad'a ulaşan ana güzergâhlarda geniş çaplı önlemler alındı. İslamabad-Peşaver ve İslamabad-Dera İsmail Han otoyolları ile Grand Trunk Road'un bazı noktaları trafiğe kapatıldı.

İslamabad ile Attock'taki kritik noktalara 2 binden fazla nakliye konteyneri taşındı. Bazı bölgelerde konteynerler birbirine kaynaklanırken içlerinin kum ve çakılla doldurulduğu bildirildi.

ATTOCK GEÇİŞİNDE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM

Güvenlik planının merkezinde, PTI'nin iktidarda olduğu Khyber Pakhtunkhwa'dan Pencap ve İslamabad yönüne geçişte stratejik öneme sahip Attock bulunuyor.

Attock Köprüsü ve Haroon Köprüsü çevresine konteynerler ve kum torbaları yerleştirildi. Pencap polisi kaynaklarına göre yalnızca Attock bölgesinde yaklaşık 30 bin güvenlik personelinin konuşlandırılması planlandı.

İslamabad için hazırlanan güvenlik planında ise 22 binden fazla personelin görevlendirilmesi öngörülüyor. Yetkililer yürüyüşe 20 ila 25 bin kişinin katılabileceğini tahmin ediyor.

BARİYERLERE METAL ÇİVİLER YERLEŞTİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Yürüyüş öncesindeki en dikkat çekici görüntülerden biri de barikatlardan geldi. Bazı konteynerlerin birbirine kaynaklandığı ve oluşturulan barikatlara dışa doğru bakan metal çiviler yerleştirildiği uluslararası basına yansıdı. Bununla birlikte bu ayrıntı, ana güvenlik planına ilişkin resmi açıklamalarda ayrıca doğrulanmış değil.

Yetkililerin teyit edilen önlemleri arasında konteynerlerle yolların kapatılması, konteynerlerin kum ve çakılla ağırlaştırılması, kritik geçişlerin kontrol altına alınması ve on binlerce güvenlik görevlisinin konuşlandırılması bulunuyor.

HASTANELER İÇİN DE ALARM İDDİASI

İslamabad'daki hastanelerin olası kitlesel yaralanma durumuna karşı hazırlık yapmaları yönünde talimat aldığı da dış basına yansıdı. İddialara göre bazı planlı ameliyatların ertelenmesi ve sağlık personelinin hazır tutulması istendi.

Ancak hastanelere “kitlesel yaralanma” senaryosuna hazırlanma talimatı verildiğine ilişkin belgeler bağımsız olarak doğrulanmış değil.

İMRAN HAN'IN 3 KIZ KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Yürüyüş öncesinde İmran Han'ın ailesine yönelik adımlar da gerilimi artırdı. Han'ın kız kardeşleri Aleema Khan, Uzma Khan ve Noreen Niazi gözaltına alınarak tutuklandı. PTI, söz konusu adımların yürüyüş öncesinde parti üzerindeki baskının parçası olduğunu savunurken, yetkililer kamu düzeni ve güvenlik gerekçelerini öne çıkarıyor.

PTI'nin planına göre göstericiler 27 Eylül Pazar günü İslamabad'a doğru yola çıkacak. Başkentte yolların kapatılması ve güvenlik güçlerinin geniş çaplı konuşlandırılması nedeniyle Pakistan'da gözler hafta sonundaki yürüyüşe çevrildi.

İmran KhanPakistanDünyaSon Dakika

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