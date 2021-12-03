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Başkan Tarhan: "Kadına yönelik şiddetle her koldan mücadele etmeliyiz" - Son Dakika

Başkan Tarhan: "Kadına yönelik şiddetle her koldan mücadele etmeliyiz"

03.12.2021 16:52
Başkan Tarhan: "Kadına yönelik şiddetle her koldan mücadele etmeliyiz"

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadına yönelik şiddet konusunda erkekleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara destek verdiklerini belirterek, "Şiddete karşı her koldan mücadele etmek durumundayız" dedi.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadına yönelik şiddet konusunda erkekleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara destek verdiklerini belirterek, "Şiddete karşı her koldan mücadele etmek durumundayız" dedi.

Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü iş birliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen 'Turuncu Günler' çerçevesinde, belediyede çalışan erkek personele kadına yönelik şiddet konusunda seminer verildi. "Şiddete karşı kadın-erkek el ele eşitliği savunuyoruz" adı verilen seminerde, Mersin Barosu avukatları Gamze Gazioğlu Zorbay, Aslı Apçin ve Hale Ekinciler, şiddetin önlenmesine yönelik atılması gereken adımlar ve yürütülecek hukuksal mücadeleyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Yıldız Sevener ve kulüp üyelerinin de katıldığı seminerde, cinsiyete dayalı şiddete kurban giden kadınlar anısına saygı duruşu yapıldı.

Mezitli Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen seminerde konuşan Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Sevener, kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sevener, "25 Kasım-10 Aralık tarihleri arası tüm dünyada 'Turuncu Günler' adı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kulüp olarak, kadınlar ve çocuklar için en iyiyi amaçlayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirme yapabilmek adına bir araya geldik" dedi.

"Kadın, ekonomik ve sosyal özgürlüğünü kazanırsa şiddet azalacaktır"

Bugüne kadar kadına yönelik şiddet konusunda çok farklı eylem ve etkinliklerin yapıldığına dikkat çeken Başkan Neşet Tarhan ise "Son yıllarda bildiğim kadarıyla şiddet konusunda erkekleri bilinçlendirmeye yönelik bir toplantı ilk kez yapılıyor. Bu konuda biz de destek verdik. Şiddete karşı her koldan mücadele etmek durumundayız. Zaten Mezitli Belediyesi olarak kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda çok önemli çalışmalarımız var. Toplu iş sözleşmemizde de eşine şiddet uygulayan personel hakkında soruşturma açılması ve maaşının eşine verilmesi konusunda bir hüküm koyduk. Biz bu tür tedbirlerle şiddetin azalacağına inanıyoruz. Eğer kadın, ekonomik ve sosyal özgürlüğünü kazanırsa şiddet azalacaktır. Biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Kadın Üretici Pazarlarımızı bu amaçla hayata geçirdik. Kadınlarımız daha çok haklarını arasın, dik dursun istiyoruz. Artık kadınlarımız kendilerini ifade ediyor, muhtar adayı oluyor ve çok önemli işler başarıyorlar" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Tarhan: Kadına yönelik şiddetle her koldan mücadele etmeliyiz
Başkan Tarhan: Kadına yönelik şiddetle her koldan mücadele etmeliyiz
Başkan Tarhan: Kadına yönelik şiddetle her koldan mücadele etmeliyiz

Mersin Barosu, Neşet Tarhan, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tarhan: 'Kadına yönelik şiddetle her koldan mücadele etmeliyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Tarhan: "Kadına yönelik şiddetle her koldan mücadele etmeliyiz" - Son Dakika
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