Başkan Tayır, 14 Mart Tıp Bayramı\'nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Orhaneli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına gül takdim etti. Ziyarette, AK Parti Orhaneli İlçe Teşkilatı da Başkan Tayır'a eşlik etti.

Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çeken Başkan Tayır, "Emekleriyle hayat kurtaran, bizlere umut olan kıymetli sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Hayatımızın her anında yanımızda olan, fedakarlıklarıyla insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Tayır, onların taleplerini dinleyerek desteklerinin her zaman süreceğini belirtti. - BURSA