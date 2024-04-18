Nazilli Belediye Başkanı Şehitler Haftası\'nda Şehit Yakınlarıyla Buluştu

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Şehitler Haftası'nda şehit yakınlarıyla buluştu. Tetik; Vatanın bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize ve yakınlarına şükran ve minnetlerini sundu.

Günün erken saatlerinde Eğriboyun Mezarlığında Şehitlik ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Şehitleri kabirleri başında dualarla andı. Şehitlik ziyareti ardından Şehit Aileleri Derneği Nazilli Şubesi'nde, Dernek Başkanı Jale Keskin ve Şehit yakınları ile birlikte olan Başkan Tetik, son olarak Şehit Polis Memuru Hıdır Canoluk 'un ailesini evinde ziyaret etti.

Nazilli'de ikamet eden Şehit Polis Memuru Hıdır Canoluk'un ailesini ziyaret eden Başkan Ertuğrul Tetik Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerin çok değerli olduğunun altını çizdi. Canoluk'un Ailesine ve tüm şehit ailelerine tekrardan sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Tetik, "Şehitlerimizin aziz hatıraları için ne yapsak azdır, minnettarız. Bizler bu güzel vatan için canlarıyla ve kanlarıyla destanlar yazan bir milletin evladıyız. Tarihi şan ve şerefle dolu bir milletiz. Atalarımız vatan, millet ve inançları uğruna her türlü zorluğa göğüs germiş, gerektiğinde canlarını vermek için bir an bile düşünmemişlerdir. Ölümün üzerine gözlerini kırpmadan giden, kanlarıyla bayrağımıza al rengini veren şehitlerimiz, geride bize bu cennet vatanı bıraktılar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 14-20 Nisan Şehitler Haftasında başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz Aziz Şehitlerimizi minnetle anıyor, ebediyete intikal eden gazilerimize rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür temenni ederek, en içten şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN