Başkan Torun, Esnafla Buluşmalara Devam Ediyor

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe esnafıyla buluşmaya devam ediyor.

Gün boyu süren ziyaretlerde Başkan Torun, işletme sahipleriyle görüşerek hem hayırlı işler diledi hem de talepleri dinledi.

Başkan Torun, esnafın yerel ekonomi gelişiminde kritik bir rol oynadığını belirterek, "Her zaman sahada, her zaman vatandaşın yanındayız" dedi. Ziyaretler kapsamında esnafın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Bu görüşmeler, Osmaneli'nin ekonomik kalkınmasını destekleyen adımların atılmasına olanak sağlarken, yerel yönetim ile esnaf arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. - BİLECİK