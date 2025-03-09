Başkan Uçar\'dan Kadınlar Günü Etkinliği

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, kent merkezinde kadınlara karanfil dağıttı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kadınların hem aile hem de toplum açısından kıymetli bir değer olduklarını ifade ederek, " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hanım kardeşlerimizin gününü kutlayıp karanfil takdim ettik. Hayatın her alanında fedakarlıkları, emekleri ve azimleriyle toplumumuza yön veren kadınlarımıza şükranlarımızı sunuyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi. - ERZURUM