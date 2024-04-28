Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, ilçeye bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

28.04.2024 13:46  Güncelleme: 13:49
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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, ilçeye bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, "Halkçı bir belediyecilik yapacağız. Halkın ayağına gideceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, halkın yaşam standartlarını yükseltmek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunmak amacıyla düzenlediği ziyaretler kapsamında kırsal mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Yılmaz, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunları yerinde tespit etti.

Karayusuflu, Koçlu, Seğmenli, Tekirsin, Kızık Hamurkesen, Akçaburç, Akçagöze, İncesu, Karacaburç, Erikli mahallesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Yılmaz, kırsal mahallelerin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için belediye olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, her vatandaşın istek ve önerilerini dikkate alarak hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulacağını aktardı.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlar, Başkan Avukat Umut Yılmaz'a yoğun ilgi göstererek sorunlarını ve beklentilerini iletti. Yılmaz, vatandaşların taleplerini not alarak belediye olarak çözüm odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Umut Yılmaz'ın mahalle ziyaretleri, halkın belediye hizmetlerine olan ilgisini artırırken, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmasına imkan sağlıyor.

"Halkçı bir belediyecilik yapacağız"

Halkın anlattığı sorunları çözmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, İncesu'da vatandaşa hitaben, "Halkçı bir belediyecilik yapacağız. Halkın ayağına gideceğiz. Sağ olsun bugün hafta sonu olmasına rağmen bizim belediyemizin bütün birimlerin müdürleri burada. Şimdi bizim sizden istediğimiz şey şu. Biz buraya geldik çünkü bu köyün sorunlarını siz daha iyi bilirsiniz. Siz bize anlatın. Bizler notlarımızı alalım. Eksiklikler bu köyde neymiş tespit edelim. Ama muhtarı da çalıştırın tamam mı? Muhtarı da hiç yerinde oturtmayın. Muhtar da çalışsın. Muhtar da zaten benim gibi genç. Anladığım kadarıyla çalışmaya da hevesli biri. İnşallah yeni dönem hem sana hem bana hayırlı olur Muhtarım. Şimdi burada herkes problemini anlatsın. Biz bu problemlerin üzerinde çalışalım. En kısa zamanda tekrar buraya gelelim. Buradaki bu eksiklikleri giderelim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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