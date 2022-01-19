Başkan Uysal, başarı belgesi alan personelle buluştu - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemde Muratpaşa Kaymakamlığı bünyesinde yaptığı görevle başarı belgesi alan belediye çalışanlarını kutladı.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'de 11 Mart 2020'de ilk resmi vakanın açıklanmasıyla başlayan covid-19 pandemisinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Dezenfekte ve sosyal destek çalışmaları, kapı kapı dağıttı maskeyle dikkat çeken belediye, aynı zamanda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına da destek verdi. Turunç Masa çağrı merkeziyle vefa destek gruplarının iletişim merkezi olarak hizmet verirken bu süreçte belediye çalışanları kaymakamlık bünyesinde de görev aldı.

Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, belediye personeline süreçteki üstün gayret ve başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesi verirken Başkan Uysal da kaymakamlık bünyesinde görev yapan personeli kutladı. Başkan Uysal, "Bu zor dönemde döneminde kurumlar arası ilişkilerimizi doğru yürüttüğünüz ve bizleri düzgün temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA