Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi

12.05.2022 19:42

Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi -15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi son sistem kütüphane Bilecik Belediye Başkan V.

Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi

-15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi son sistem kütüphane

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı;

"Okulun eski bir öğrencisi olarak yaptığımız kütüphane için çok mutluyum"

"Kütüphaneler, öğrencilerin bolca kitap okumasıyla değerini bulur"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde iç dizayn ve bakım çalışması yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı açılışın kendisi için çok önemli olduğunu anlatarak, "Bu okulda benim de sizler gibi çok güzel anılarım oldu. Bu okulda heyecanlarım, ideallerim ve hedeflerim oldu. Halen bu okulda hizmet veren öğretmenlerim var" dedi.

Açılış programına Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Kuddusi Demir okumanın önemine değinerek, kütüphanenin hazırlanmasında emeği olan Vali Kızılkaya ve Belediye Başkan V. Subaşı teşekkür etti.

"Okulun eski bir öğrencisi olarak yaptığımız kütüphane için çok mutluyum"

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, okulun eski bir öğrencisi olarak yaptıkları çalışma için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu okulda benim de sizler gibi çok güzel anılarım oldu. Bu okulda heyecanlarım, ideallerim ve hedeflerim oldu. Halen bu okulda hizmet veren öğretmenlerim var. Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve gençlere her zaman önem veriyoruz. Bu anlamda vefanın bir göstergesi olarak son derece eskimiş kütüphanemizi yeniledik. Bizler kütüphanenin, boya ve temizlik çalışması yanı sıra, mobilya ve raf dizaynını gerçekleştirdik. Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü de kitaplar konusunda katkı verdiler" dedi.

"Kütüphaneler, öğrencilerin bolca kitap okumasıyla değerini bulur"

Konuşmasının devamında kütüphanelerin ve okumanın önemine değinen Başkan V. Subaşı, "Elbette kütüphaneyi önemli kılan fiziki yapısı yanında, öğrencilerin burasını boş bırakmaması ve bolca kitap okumasıdır. Öğrencilerden isteğimiz, kütüphaneyi her zaman canlı ve kitap okur halde bırakmalarıdır. Okulumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Okullarımızı kütüphanelerle buluşturmaya devam ediyoruz"

Vali Dr. Kemal Kızılkaya ise konuşmasında okumanın önemine değinerek, "Bizler, Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' düşüncesi doğrultusunda okullarımızı kütüphanelerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bu okulumuza kazandırılan bu kütüphanede emeği geçen Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sizler de buradaki kitapları çokça okuyarak, burayı daha kıymetli hale getirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışını yapan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek, kitaplar hakkında bilgi aldı.

Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi
Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi
Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi
Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi
YORUMLAR
500
Bulanık '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi Bulanık '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi

15 Temmuz Şehitleri, Münir Karaloğlu, Anadolu Lisesi, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:54:17. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement