Başkan Vekili Pehlivan'dan kısa filmli kutlama - Son Dakika
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Başkan Vekili Pehlivan'dan kısa filmli kutlama

02.05.2022 11:03
Başkan Vekili Pehlivan'dan kısa filmli kutlama

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ramazan Bayramı kutlamasını kendisinin final sahnesinde rol aldığı kısa filmle yaptı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ramazan Bayramı kutlamasını kendisinin final sahnesinde rol aldığı kısa filmle yaptı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan filmde Pehlivan, kollarını açan vatandaşlarla ve çocuklarla kucaklaşıyor.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'dan sıra dışı bir bayram kutlaması geldi. Sosyal medya hesaplarından akşam saatlerinde yayınlanan "Ramazan Bayramı" adlı kısa film Menemen'in tarihi mekanlarında çekildi. Bir kız çocuğunun yeni ayakkabılarını bayram sabahı sevinç ve heyecan içinde giymesiyle başlayan filmde yaklaşık 600 yıl önce yapılan Mühürlü Sultan Türbesi ve cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana ayakta kalmış Kubbeli Bakkal'ın 3'üncü kuşak temsilcisi Ali Haydar Ayla da yer aldı. Kokusu ve aromasıyla meşhur Emiralem çileğinin de kullanıldığı filmde birçok Menemenli vatandaş da rol aldı. Film, tarihi Taşhan Çarşısı'nda Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın çocuklarla ve Menemenli vatandaşlarla kucaklaşması ve bayram kutlamasıyla final yaptı.

"İçten kucaklaşmanın ilk durağı"

"Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sırasında en çok da büyüklerimizle ve çocuklarımızla sarılmayı özlemiştik" diye konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, sözlerine şöyle devam etti: "Ne mutlu ki bu bayram daha iyi durumdayız. Sadece sevdiklerimizle kucaklaşmıyor aynı zamanda birbirimizin yüreğine de dokunuyoruz. Gerçekten eski bayramlarımızı çok özlemiştik. En çok da sevdiklerimizle sarılmayı, birbirimizle tokalaşmayı, sıcak gülümsemelerle dolu buluşmalarımızı özlemiştik. Bayram içten bir kucaklaşmanın ilk durağıdır. Milletimizin ve Menemenli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde nice bayramlara." - İZMİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Pehlivan'dan kısa filmli kutlama - Son Dakika


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