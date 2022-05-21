Başkan Vekili Subaşı muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Mahallelerde gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Vekili Subaşı, mahalle sakinlerinden gelen talepleri de dinledi. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Başkan Yardımcıları Vedat Kazıcı, Hüseyin Yıldız ve birim müdürlerinin de bulunduğu toplantı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan V. Subaşı, "Şehrimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın mutluluğu için her zaman birlik içinde olduğumuz muhtarlarımıza katılımları için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar da düzenlenen toplantının verimli geçtiğini belirterek, Başkan V. Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK