Üye Girişi
Başkan Yalçın: "3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli" - Son Dakika

Başkan Yalçın: "3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli"

02.02.2022 10:11
Başkan Yalçın: "3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, manevi iklimin başlangıcı olan üç ayların en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, manevi iklimin başlangıcı olan üç ayların en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Üç ayların başlaması ve Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, kutlu zaman dilimlerine girildiğini belirterek, "Bugün üç ayların ilki olan Recep ayına girdik. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz bu aylar, ayrıca kandilleri de içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki olan Regaib Kandilini de Perşembe akşamı idrak edeceğiz. Ben bu vesile ile başta Talaslı hemşerilerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin üç aylarını ve kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak bu gece hürmetine başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa bolluk bereket, huzur afiyet ve sağlıklı günler nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Regaib Kandili, Mustafa Yalçın, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın: '3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:03 Bu araçların değeri milyonları buluyor! Yıllardır kaderlerine terk edildiler, yedieminde çürüyorlar
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar böyle kaçtı
09:37 Arkadaş arkadaşa böylesini yapmaz! "Ben sana vuramam" dedi, dayağı yedi
09:38 Alzheimer hastası nine 2 gündür kayıptı! Jandarma çareyi drone ile aramakta buldu
09:25 Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!
09:24 Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
08:58 İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:22:49. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yalçın: "3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement