Başkan Yalım'dan Tarhana Festivali ve Murat Dağı ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yalım'dan Tarhana Festivali ve Murat Dağı ile ilgili açıklama

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'in açıklamalarına karşılık olarak sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Yalım, tarhana festivali ve Murat Dağı konularında yapılan açıklamalara cevap verdi.

05.05.2024 22:03  Güncelleme: 22:11
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Başkan Yalım'dan Tarhana Festivali ve Murat Dağı ile ilgili açıklama

UŞAK - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'in açıklamalarına karşılık olarak sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Bu karara istinaden Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel gerçekleşen toplantıda alınan karara yönelik sosyal medya hesaplarından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'da yapılan açıklamaya karşılık olarak sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.

İşte Özkan Yalım'ın açıklamaları;

"Komşu ilçemizin Belediye Başkanı Sayın Necdet Akel, hem Murat Dağına hem de tarhanaya sahip çıkması sevindirici olduğu kadar bizi bu kadar yakından takip ve taklit etmesi de işi ehlinden öğrenme gayreti içerisinde olduğunu göstermektedir ki bu da bizim açımızdan sorun teşkil etmemektedir.

Uşak Tarhanamız coğrafi işaret olarak 209 Tescil numarası ile; 31.07.2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede ilan olunup, 21.03.2017 tarihinde coğrafi işaret olarak tescil edilmiştir.

Dolayısıyla coğrafi işaret olarak tescil ettirdiğimiz bir değerimizle ilgili festival yapmamız sizleri neden rahatsız etmiştir anlamış değiliz. Temmuz ayında yapacak olduğumuz Tarhana festivalimizde stant talebiniz olursa da yardımcı olacağımızdan şüpheniz olmasın.

Keşke el birliği güç birliği ile ortak değerlerimizi nasıl tanıtabiliriz bununla ilgili ortak ne gibi çalışmalar yapabiliriz kaygısı gütmeniz memleket namına daha faydalı olabilirdi.

Ayrıca Yine ortak değerimiz olan Murat dağının Uşak ilimiz sınırları içerisinde etekleri bulunmaktadır. Bizde ilimizin bir doğal güzelliği olan Murat dağının yok olmaması talan edilmemesi ile ilgili maddi manevi katkılar sunarken eylemler yaparken sizi yanımızda göremedik.

Uşaklı ve Gedizli hemşerilerimiz bu eylemlerimizde bize destek olurken Murat Dağına sahip çıkmak şimdi aklınıza gelmiş olmalı.

Yine de bu açıklamanız talihsiz ve acemice bir açıklama olarak görerek ortak değerlerimizle ilgili yapılacak her türlü çalışma ve işbirliğine açık olduğumuzu bildiriyor kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yalım'dan Tarhana Festivali ve Murat Dağı ile ilgili açıklama - Son Dakika

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