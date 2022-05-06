Başkan Yavuz'dan evi yanan aileye destek sözü - Son Dakika
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Başkan Yavuz'dan evi yanan aileye destek sözü

06.05.2022 10:59
Başkan Yavuz'dan evi yanan aileye destek sözü

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Gazi Mahallesi'nde çıkan yangında evi zarar gören aileye destek olacaklarını söyledi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Gazi Mahallesi'nde çıkan yangında evi zarar gören aileye destek olacaklarını söyledi.

Başkan Yavuz evi yanan Uğur Yalçın ve ailesi ziyaret ederek yanan evde incelemelerde bulundu.

Devletin ve belediyenin mağdur vatandaşların yanlarında olduğunu belirten Başkan Yavuz, aile için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Yanan Uğur Yalçın ise Başkan Yavuz'a ziyareti ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - HATAY

Başkan Yavuz'dan evi yanan aileye destek sözü
Başkan Yavuz'dan evi yanan aileye destek sözü

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Uğur Yalçın, Ayhan Yavuz, Kırıkhan, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yavuz'dan evi yanan aileye destek sözü - Son Dakika


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