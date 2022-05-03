Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı

03.05.2022 16:56
Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye hizmet binası önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye hizmet binası önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı. Programda ilk olarak herkesin bayramını kutlayan Başkan Yıldırım sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Başkan Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla ile bir süre sohbet etti. - ADIYAMAN

Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı

YORUMLAR
500
Yaban domuzları ekinlere zarar verdi Yaban domuzları ekinlere zarar verdi Göbeklitepe ile çağdaş olan 'T' biçimli kült heykel merak uyandırıyor Göbeklitepe ile çağdaş olan 'T' biçimli kült heykel merak uyandırıyor

Adıyaman, İskender, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Camdan sarkarak canlı yayın yapıyorlardı, fırına çarptılar!
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:24 Yaralı halde annesini aradı: Sırtımdan vuruldum, sakın babama söyleme
16:21 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
16:01 Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 17:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement