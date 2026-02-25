Başkan Yılmaz'dan bir günde 9 mahalleye ziyaret - Son Dakika
Başkan Yılmaz'dan bir günde 9 mahalleye ziyaret

Başkan Yılmaz\'dan bir günde 9 mahalleye ziyaret
25.02.2026 16:55  Güncelleme: 16:57
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bir günde 9 mahalleyi kapsayan yoğun ziyaret programıyla vatandaşlarla bir araya geldi. Şehitkamil'de yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Şehitkamil'i sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlıyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yeşilce, Durnalık, Cerityeniyapan, Acaroba, Yamaçoba, Atalar, Sarılar, Eskişarkaya ve Yenişarkaya mahallelerinde vatandaşlarla buluştu, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Ziyaretlerde planlanan belediye projeleri hakkında bilgi veren Yılmaz, katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Yılmaz'dan anında talimat

Mahalle gezilerinde vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal donatı taleplerini not alan Yılmaz, ilgili birimlere anında talimat verdi. Her mahallenin ihtiyacının farklı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, çözüm üretirken yerel beklentileri esas aldıklarını ifade etti. "Sahada olmak, vatandaşımızı dinlemek ve birlikte karar almak bizim temel yöntemimiz" diyen Yılmaz, projelerin masa başında değil, mahallelerin içinde şekillendiğini söyledi.

Depremden etkilenen mahallelere özel hassasiyet

6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Atalar Mahallesi'nde iftarını vatandaşlarla birlikte açan Yılmaz, deprem sonrası toparlanma sürecinin sadece fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını belirtti. Sosyal dayanışmanın ve moralin en az altyapı kadar önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bu süreçte hem yaraları sarıyor hem de geleceği daha sağlam temellerle kuruyoruz" dedi. Teravih namazını Sarılar Mahallesi'nde kılan Yılmaz, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu mahallelerde paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

"Yaşam kalitesini yükselteceğiz"

Yılmaz, Şehitkamil'de refahı artırmaya yönelik projelere hız verdiklerini belirterek, istihdamı destekleyen çalışmalar, gençlere ve kadınlara yönelik sosyal projeler, eğitim ve kültür yatırımlarının öncelikli gündemlerinde yer aldığını söyledi. Özellikle mahalle ölçeğinde hayata geçirilecek parklar, sosyal tesisler ve spor alanlarıyla yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, "Şehitkamil'i sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlıyoruz" dedi.

"Motivasyonumuzun kaynağı hemşerilerimiz"

Yılmaz, motivasyonlarının ana kaynağının vatandaşlar olduğunu belirterek, "Hemşerilerimizle sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Sorunu yerinde dinleyecek, çözümü birlikte üreteceğiz. Şehitkamil'de adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir refahı hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Yoğun programına rağmen mahalle sakinleriyle uzun sohbetler gerçekleştiren Yılmaz'ın ziyaretleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan bir günde 9 mahalleye ziyaret - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Yılmaz'dan bir günde 9 mahalleye ziyaret - Son Dakika
