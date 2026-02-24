Başkan Yılmaz\'dan Ramazan ziyaretleri

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayının manevi atmosferini mahalle mahalle yaşayarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Çıksorut bölgesinde kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştiren Başkan Yılmaz, sokak ve caddelerde hemşerileriyle sohbet etti, talep ve önerileri yerinde dinledi.

Ziyaret programı çerçevesinde Selahaddin Eyyubi, Umut ve Çıksorut mahallelerinde esnafı ziyaret eden Başkan Yılmaz, iş yerlerine girerek esnafla selamlaştı, hayırlı kazançlar diledi. Esnafın Ramazan ayına dair beklentilerini ve karşılaştıkları sorunları dinleyen Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, sokaklarda vatandaşlarla ayaküstü sohbet ederek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaştı.

Evlere misafir oldu

Mahalle ziyaretleri sırasında birçok haneye misafir olan Yılmaz, ailelerle bir araya gelerek evlerinde sohbet etti. Vatandaşların samimi ortamda dile getirdiği talep ve önerileri dikkatle dinleyen Yılmaz, iletilen konuların ilgili birimlere aktarılacağını ve çözüm noktasında hassasiyetle takip edileceğini belirtti. Ziyaretler sırasında özellikle birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Sosyal belediyecilik anlayışı

Yılmaz, Ramazan ayının sadece oruç tutulan bir zaman dilimi olmadığını, aynı zamanda gönüllerin buluştuğu, paylaşma kültürünün güçlendiği müstesna bir ay olduğunu ifade etti. Şehitkamil'de sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yılmaz, vatandaşların her zaman ulaşabildiği bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini dile getirdi.

İftar çadırında buluştular

Günün sonunda Çıksorut Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, orucunu hemşerileriyle birlikte açtı. İftar programında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Yılmaz, Ramazan ayının kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birinin bu sofralarda yaşandığını söyledi. İftar sonrası vatandaşlarla sohbet etmeyi sürdüren Yılmaz, "Ramazan ayı paylaşmanın, gönül gönüle olmanın ve dayanışmanın ayıdır. Bizler de bu mübarek ayda mahallelerimizi ziyaret ederek hemşerilerimizle aynı sofrada buluşuyor, aynı duaya 'amin' diyoruz. Şehitkamil'de her vatandaşımızın sesi bizim için kıymetlidir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP