Başkan Yılmaz, emektar personelle buluştu - Son Dakika
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Başkan Yılmaz, emektar personelle buluştu

30.03.2022 15:01
Başkan Yılmaz, emektar personelle buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyeye uzun yıllar hizmet verip emekli olan 40 personel için veda yemeği düzenledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyeye uzun yıllar hizmet verip emekli olan 40 personel için veda yemeği düzenledi.

Yıldırım'da en büyük paydaşımız çalışma arkadaşlarımızdır diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, emekli olmuş personellerle buluştu. Belediyede uzun yıllar görev yapmış 40 emekli personel ile sohbet eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, emekli olan personellere verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edip plaket takdim etti.Belediyeciliği bir hizmet gemisine benzettiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu gemi bazı limanlarda duran ve daha sonra tekrar hizmet etmek amacıyla seyahatine devam eden çok büyük bir gemi. Bu gemide çalışanlar; emektar ve vefakar insanlardan oluşuyor. Bu insanlar, çoğu zaman ailesinden ve sevdiklerinden fedakarlık ediyor. Yıldırım Belediyesi olarak bizim de hizmet gemimiz zaman zaman bazı limanlarda mola veriyor. Bazı arkadaşlarımız gemiden iniyor, bazı arkadaşlarımız gemiye biniyor. Ama bu hizmet gemisi hiç durmuyor. Hizmet süreci boyunca ilçemize değer katıp güzel işlere imza atan personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Başkan Yılmaz, emektar personelle buluştu
Başkan Yılmaz, emektar personelle buluştu

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Emekli, Gemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz, emektar personelle buluştu - Son Dakika


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