Başkan Yüce: "Hayatta en güzel şey öğretmen duası almaktır" - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Sakarya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve Adapazarı İmam Hatip Okulu emekli öğretmenleriyle bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, "Öğretmen anne ve babadan sonra en çok zikredilen, en çok dua edilen meslek sahibidir. Hayatta en güzel şey öğretmen duası almaktır" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Sakarya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve Adapazarı İmam Hatip Okulu emekli öğretmenleriyle bir araya geldi. Orman Park'ta gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve öğretmenler katıldı. Başkan Yüce, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Buluşmada söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Değerli meslek büyüklerimin ellerinden öperim. Belediyeler şehirleri, öğretmenler ise geleceği inşa eder. Biz eğitimcilerle bu özel günde birlikte olmanızdan, ev sahipliği yapmanızdan dolayı teşekkür ederim. Başkanımızın eğitime çok büyük destekleri ve yatırımları oluyor. Tekrardan bu özel günde bizleri bir araya getirdiğiniz için teşekkür eder, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım" dedi.

Bu özel günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "Öğretmen anne ve babadan sonra en çok zikredilen, en çok dua edilen meslek sahibidir. Sizler evlatlarımızı yetiştiriyorsunuz. Allah sizleri eksik etmesin. İyi ki varsınız. Gelişmiş ülkelerde öğretmenlik, herkesin üzerine titrediği, büyük saygı duyduğu bir meslektir. Bizim inancımızda da öğretmenlerin çok ayrı bir yeri vardır. Hayatta en güzel şey bir öğretmen duası almaktır. Allah bizleri ve evlatlarımızı öğretmen duası alanlardan eylesin. Bugün sizlerle bu özel günde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlarım. Biliyorsunuz ki yapımı devam eden İmam Hatip okulumuz var. Yeni İmam Hatip okulumuza kavuşacağız ancak bir süreç gerekiyor. Yeni yılla birlikte inşallah okulumuzu tamamlayacağız" diye konuştu. - SAKARYA