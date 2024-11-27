Başkan Yusuf Alemdar: "Gerekli adımları atıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Yusuf Alemdar: "Gerekli adımları atıyoruz"

Başkan Yusuf Alemdar: "Gerekli adımları atıyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin 16 ilçesine her bir mahallesine ve bölgesine adaletli şekilde hizmet götüreceklerini söyledi.

27.11.2024 17:45  Güncelleme: 17:48
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin 16 ilçesine her bir mahallesine ve bölgesine adaletli şekilde hizmet götüreceklerini söyledi. Başkan Alemdar, " Karapürçek'te ilçe ulaşımı için büyük öneme sahip güzergahı sil baştan yeniledik. Altyapıda gerekli adımları atıyoruz. İnşallah hep birlikte güzel ilçemize en iyi şekilde hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın son durağı Karapürçek oldu. Karapürçek ziyaretlerine AK Parti Karapürçek İlçe Teşkilatı ziyaretiyle başlayan Başkan Alemdar'ı, İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, önceki dönem Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri ve partililer karşıladı. Başkan Alemdar, teşkilat mensuplarına 'birlik ve beraberlik' mesajı verdi. Alemdar, ayrıca ziyaretinde 'adil hizmet' vurgusu yaparak Sakarya'nın 16 ilçesi ve her mahallesine ayrım yapmadan, öncelikli ihtiyaçlardan başlayarak hizmet götüreceklerini 'bütünsel fayda' penceresinden bakarak her türlü fikre, düşünceye sahip 1 milyon insan için çalışacaklarını ifade etti.

"Bu ziyaretlerle birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz"

Başkan Alemdar, "Programımız el verdiği ölçüde sizlerle birlikte olmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu ziyaretlerle birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Karapürçek'te insanlarımızın gönlünü almak adına teşkilatlarımızla, muhtarlarımızla ve tüm dinamiklerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dokunamadığımız ne kadar insanımız varsa siz teşkilatımızın vesilesiyle onlara ulaşarak sorunlarını çözeceğiz. Bu konuda her zaman sizlerin arkasındayız. Hiç kimseyi ayırmadan hangi fikre sahip olursa olsun 16 ilçemize, tüm mahallelerimize, her bölgemize şehrimize adil ve eşit şekilde hizmet edeceğiz" dedi.

Başkan Alemdar'ın bir sonraki durağı ise Cumhur İttifakı ortağı MHP Karapürçek İlçe Teşkilatı oldu. MHP İlçe Başkanı Mustafa Hıraç ve partililer tarafından karşılanan Başkan Alemdar, ülkede yaşanan son olaylardan sonra Cumhur İttifakı'nın sadece seçim değil, seçimden sonra da ne kadar önemli bir birliktelik olduğuna dikkat çekti.

"Bu ülkede kötü emeller taşıyan odaklara karşı mücadele edeceğiz"

Kendilerine karşı kötü emeller taşıyanlar karşı mücadele edeceklerini belirten Başkan Alemdar, "Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Devlet Bahçeli tarafından kurulmuş olan Cumhur İttifakının son üç ayda ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Bizler bir ve beraber olacağız. Bu ülkede kötü emeller taşıyan odaklara karşı mücadele edeceğiz. Çok şükür ki Cumhur İttifakı olarak liderlerimizin ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhunu bizler de canlı tutarak daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yusuf Alemdar: 'Gerekli adımları atıyoruz' - Son Dakika

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