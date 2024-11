Başkan Zencirci: Doğa ve Çevrenin Korunması İçin Her Zaman Yanınızdayız

Yerel

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Tekin Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinleyen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Gelecek nesillere ait ve bizlere emanet olan doğa ve çevrenin korunmasından yana, her daim halkımızın yanındayız" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçenin ortak akılla yönetilmesi ve tüm sorunların çözüme kavuşturulması hedefiyle ilçe genelinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tekin Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zencirci, mahalle halkının talep ve sıkıntılarını dinledi. Çözüm önerilerini de tek tek not alan Başkan Zencirci, projeleri ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çevre ve doğanın korunması adına da gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Başkan Zencirci, ziyaret ile ilgili yaptığı paylaşımında "Tekin Mahallemizde halkımızla bir araya geldik. JES başta olmak üzere mahallemizin tüm sorunlarını, talep ve beklentilerini dikkatle dinledik, çözümler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk, proje ve çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Gelecek nesillere ait ve bizlere emanet olan doğa ve çevrenin korunmasından yana, her daim halkımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN