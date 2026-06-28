Başkan Tekin'den yol kenarına bırakılan hayvan leşine sert tepki - Son Dakika
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Başkan Tekin'den yol kenarına bırakılan hayvan leşine sert tepki

Başkan Tekin\'den yol kenarına bırakılan hayvan leşine sert tepki
28.06.2026 11:46  Güncelleme: 11:59
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Pazaryeri Belediye Başkanı Zeki Tekin, Esemen köyü yoluna bırakılan hayvan leşine tepki göstererek, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bu duruma karşı yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zeki Tekin, yol kenarına bırakılan hayvan leşine sert tepki gösterdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Esemen köyü yolu üzerinde tespit edilen hayvan leşinin çevre ve halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Tekin, ilgili ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini ve leşin kısa sürede kaldırılacağını açıkladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin yaptığı açıklamanın devamında, "Yazıklar olsun. Esemen Köyü yolu üzerinde sorumsuzca bırakılan hayvan leşi, ilgili ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş olup çevre ve halk sağlığına zarar vermemesi adına hızlıca bölgeden kaldırılacaktır. Çevremizi ve toplum sağlığını hiçe sayan bu kabul edilemez davranışla ilgili, sorumluların tespiti ve yasal işlemlerin uygulanması adına gereken yapılacaktır. Doğamızı ve ilçemizi korumak konusunda kararlıyız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tekin'den yol kenarına bırakılan hayvan leşine sert tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Tekin'den yol kenarına bırakılan hayvan leşine sert tepki - Son Dakika
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