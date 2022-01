Başkanı Gülsoy: "Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurudur" - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Doğru ve objektif yayınlarıyla, halkın haber alma hakkını kullanmasına hizmet eden basın camiasının, gayretli ve özverili çalışmalarını takdir ettiğini ifade eden Başkan Gülsoy, mesajında şunları söyledi.

"Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurudur. Toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak tarafsız haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın olmuştur. Toplumun bilincini artırmak, bilgilendirilmesini sağlamak, kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Tüm dünyada yaşanan gelişmeler konusundaki bilgileri zor şartlar altında dahi olsa bizlere ulaştıran ve görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın çalışmaları takdire şayandır. Teknoloji ve bilişim sektöründeki gelişmelere bağlı olarak, iletişim araçlarının kullanımında ki hızlı artış ve değişen iletişim süreci yazılı ve görsel basını da etkisi altına almıştır. Bu açıdan her anlamda objektif ve doğru bilgiye daha kısa sürede ulaşma ihtiyacının artmış olması, basının sorumluluğunu daha da arttırmıştır. Bu anlamda halkın gözü ve kulağı olan, zor şartlar altında bu görevi yürüten, güçlükle gazete çıkaran, yayıncılık yapan arkadaşlarımızın çabalarını takdir ediyorum. Bu kapsamda sorumlu, bağımsız ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla çalışan gazetecilerin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. İçinde bulunduğumuz Pandemi sürecinde de basın mensuplarımız yaptıkları haberlerle toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmuş ve kamuoyunu gelişmelerden haberdar ederek çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesine destek olmuştur. Pandeminin her sektörü olduğu gibi özellikle yerel basınımızı da ciddi manada etkilediğinin farkındayız. Bu zor dönemde göstermiş oldukları mücadeleden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu inanç ve güvenle çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren, kamuoyunun aydınlatılması için her şartta görevleri icra eden, mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden başta Kayseri olmak üzere tüm basın mensuplarımızın meslek hayatlarında başarılar dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren değerli basın çalışanlarını, basın şehitlerini rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarımıza selamlarımı ve başarı dileklerimi sunuyorum." - KAYSERİ