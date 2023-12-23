Başkent EDAŞ, Kuzey Batı\'da olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı

Başkent EDAŞ, hafta sonu Batı Karadeniz kıyılarında fırtına ve bazı bölgelerde kar yağışı beklentisine karşı 1028 saha çalışanı ve 462 araç ile teyakkuza geçti. Beklenen fırtına öncesi hazırlıklarını tamamlayan şirket, olası yeni afetle mücadele kapsamında yaşanabilecek tüm olumsuz senaryolara karşı ekiplerini Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'taki kritik noktalarda göreve hazır hale getirdi.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) elektrik dağıtım sorumluluk alanında yer alan Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak olmak üzere 4 ilde hafta sonu kuvvetli fırtına ve bazı bölgelerde kar yağışı uyarısı yapılması üzerine teyakkuza geçti. Saatte 105 kilometre hıza ulaşabilecek kuvvetli fırtına ve kar yağışı ihtimaline karşı tüm tedbirleri alan şirket, son yıllarda bölgede yoğun kar, fırtına ve sel gibi afetlerin artması nedeniyle oluşturduğu afet ekiplerini fırtınanın etkileri başlamadan önce bölgeye sevk etti.

Şirket geçtiğimiz haftalarda Batı Karadeniz'deki 2 afet sürecinde yaşanan ve çok daha uzun sürede giderilebilecek kesintileri, kış öncesi bakım çalışmaları, yatırımları ve saha çalışanı kadrosu sayesinde gidermişti.

Ekipler afet nöbetinde

Bartın'da 133 çalışan ve 57 araç, Karabük'te 144 çalışan ve 62 araç ile kesintisiz enerji nöbeti tutan şirket olumsuz hava koşullarının etkisini daha çok hissettirmesi beklenen Kastamonu ve Zonguldak'taki ekiplerini ise takviye etti. Şirket, Kastamonu'da 392 çalışan ve 181 araç, Zonguldak'ta 359 çalışan ve 162 araç sayısına ulaşarak saha çalışanı kadrosu ile afet hazırlıklarını tamamladı. Afetin etkilerini göstermesi durumunda şirket, arızaların yoğunlaştığı noktalara bu 4 ildeki uygun afet ekiplerini kaydırarak etkilenen ildeki mevcut sayıları da artırabilecek.

Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterme ihtimaline karşı ekiplerin sahadaki çalışmalarına destek olmak üzere vinç ve ekskavatör gibi ağır makinalar ile kamyon tipi jeneratörler ve drone gibi sistemler de bölgedeki kritik noktalarda müdahale için göreve hazır hale getirildi. Zorlu coğrafi şartlara ve olumsuz hava koşullarına rağmen son yıllarda bölgede sıklaşan afetlerde çalışmalarını artıran Başkent EDAŞ ekipleri, kuvvetli fırtına ve yağışlı havalarda Batı Karadeniz'e kesintisiz enerji sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği kurallarından taviz vermeden elektrik dağıtım şebekesindeki bakım çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Kuvvetli fırtınaya karşı iş birliği

Verilen bilgiye göre; şirket, olumsuz hava koşulları ve afetle mücadele hazırlıkları kapsamında tüm tedbirleri alırken, kamu kurumları ve paydaşları ile iş birliği içerisinde kesintisiz enerji için çalışmaya devam ediyor. Şirket, illerdeki valilik, belediye, hastane, emniyet ve şehrin su ihtiyacının karşılandığı baraj gibi kritik noktalarda enerji kesintileri olmaması için gerekli tüm önlemleri almayı da ihmal etmedi. - KASTAMONU