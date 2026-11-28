Başmakçı Kaymakamı Ahmet Turan Gel, ilçede kurulan semt pazarını ziyaret etti ve burada esnaf ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Gel, pazar yerini tek tek gezdi ve tezgah başındaki esnafa bereketli, hayırlı işler diledi. Ürün fiyatları, satışların durumu ve esnafın beklentileri konusunda bilgi alan Gel, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşların sorun ve isteklerini ziyaret sırasında not alan Kaymakam Gel, kamu hizmetlerinin sahada vatandaşla buluşmaya devam edeceğini ifade etti. Pazar esnafı ve ilçe sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Gel'e teşekkür etti.