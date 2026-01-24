Bastoncular Çarşısı eski terminal alanına taşındı - Son Dakika
Bastoncular Çarşısı eski terminal alanına taşındı

Bastoncular Çarşısı eski terminal alanına taşındı
24.01.2026 10:43  Güncelleme: 10:45
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde uzun yıllardır hizmet veren Bastoncular Çarşısı, belediyenin yeni projesi nedeniyle yıkıldı. Yeni dükkanlar Eski Terminal alanında yer alacak.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde uzun yıllardan bu yana faaliyette bulunan Bastoncular Çarşısı yıkılırken yeni yeri Eski Terminal alanı oldu.

İlçe merkezinde yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Bastoncular Çarşısı; belediye tarafından yeni bir projenin hayata geçirilecek olmasından dolayı yıkıldı. Bastoncular Çarşısı; Eski Terminal alanı olarak belirlendi. Her biri 9 metrekareden ibaret olan 11 yeni dükkan hak sahiplerine teslim edilirken, yeni proje hayata geçesiye kadar bastoncuların burada faaliyet göstereceği ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Ekonomi, Devrek, Yerel, Son Dakika

