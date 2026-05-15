Düzce\'de su temelli kalkınma ve turizm zirvesi düzenlendi

15.05.2026 15:38  Güncelleme: 15:41
Düzce'de düzenlenen Batı Karadeniz Su Temelli Kalkınma, Turizm ve Strateji Zirvesi'nde bölgenin su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve turizm potansiyeli ele alındı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ortak stratejiler belirlendi.

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz Su Temelli Kalkınma, Turizm ve Strateji Zirvesi'nde, bölgenin su kaynaklarının korunarak kalkınma ve turizm alanında değerlendirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.

Düzce Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Batı Karadeniz Su Temelli Kalkınma, Turizm ve Strateji Zirvesi" geniş katılımla gerçekleştirildi. Zirvede, Batı Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir şekilde kullanılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler masaya yatırıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, zirvede yaptığı açıklamada bölgenin doğal kaynaklarını koruyarak kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Özlü, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek Batı Karadeniz'in geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Zirveye Kastamonu başta olmak üzere Batı Karadeniz illerinden çok sayıda katılımcı iştirak etti. Batı Karadeniz Federasyonu (BAKFED) üyeleri, akademisyenler ve davetlilerin yer aldığı programda, su kaynaklı turizm potansiyeli, çevresel sürdürülebilirlik, bölgesel kalkınma politikaları ve yeni stratejik hedefler görüşüldü. Program sonunda katılımcılar, bölgenin doğal zenginliklerinin korunarak ekonomik ve turistik değere dönüştürülmesi için ortak çalışma yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Turizm, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

