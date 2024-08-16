Batman'da Yılan Avcısı Hasan Doksal Düğüne Yılanla Gitti - Son Dakika
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Yerel

Batman'da Yılan Avcısı Hasan Doksal Düğüne Yılanla Gitti

Batman\'da Yılan Avcısı Hasan Doksal Düğüne Yılanla Gitti

Batman'da yılan avcısı olarak bilinen Hasan Doksal, davetli olduğu düğüne bahçede yakaladığı yılanla gitti. Doksal, yılanı çıkartarak gösteri yaptı ve davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

16.08.2024 09:35
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Batman'da yılan avcısı olarak bilinen Hasan Doksal, davetli olduğu düğüne bahçede yakaladığı yılanla gitti.

Yılan avcısı Hasan Doksal, Batman'da gerçekleştirilen görkemli düğünde hayatlarını birleştiren Akif Yıldız ile Fatma Tunca çiftinin düğününe davetli olarak katıldı.

Gelin ile damadın yanı sıra katılımcıların halaylar eşliğinde gönüllerince eğlendikleri sırada saz ekibi yaptığı anonsla Hasan Doksal'ı sahneye davet etti. Davetlilerin sakin bakışları arasında elindeki sepetle sahneye çıkan Doksal, yılanı çıkarttı.

Eline aldığı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla gösteri yapan Doksal, davetlilerden uzun süre alkış aldı. Doksal, gelin ile damada düğünlerini unutulmaz kılmak için yılan şovu sürprizi yapmak istediğini söyledi.

Davetlilerin unutulmaz anlar yaşadıklarını belirten Doksal, "Yeğenimin düğününe davet edildim. Ben de bu daveti unutulmaz kılmak için hem gelin damada hem de davetlilere bir sürpriz yapmak istedim. Yaşadığımız bölge sulak olduğu için yılanlar fazla var. Bahçeden yakaladığım yılanı sepete koyarak düğüne götürdüm. Orada yılanla güzel bir gösteri yaparak herkese unutulmaz anlar yaşattım. Davetliler çok güzel eğlendiler" dedi.

Doksal, düğünden sonra yılanı doğal ortamına saldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Yılan Avcısı Hasan Doksal Düğüne Yılanla Gitti - Son Dakika

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