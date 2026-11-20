Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması için yürütülen projede yaşanan ödenek sorunu çözüldü. Yaklaşık 3 yıldır devam eden sismik araştırma ve bilimsel çalışmaların ardından proje ihale aşamasına ulaştı.

Vali Mustafa Eldivan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'i makamında kabul etti.

Görüşmede, Aydıntepe Yeraltı Şehri'nde yürütülen araştırmalar, projenin geldiği son aşama ve ihale süreci değerlendirildi.

Yeraltı şehrinin turizme kazandırılmasıyla Bayburt'un tanıtımına ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak.