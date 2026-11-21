Bayburt Belediyesi vefat eden abonelerin su abonelikleri için başvuru çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Belediyesi, vefat eden abonelerin yakınlarının su aboneliğini devralmaları veya iptal için belediyeye başvurmaları gerektiğini duyurdu. Belediye, bu işlemler yapılmazsa vefat eden vatandaşlara ait su aboneliklerinin iptal edileceğini bildirdi.
Bayburt Belediyesi, vefat eden kişilerin yakınlarının su aboneliğini kendi üzerlerine devralmaları veya aboneliğin iptali için belediyeye başvurmaları gerektiğini duyurdu.
Belediye, belirtilen işlemlerin yapılmaması durumunda vefat eden vatandaşlara ait su aboneliklerinin iptal edileceğini bildirdi.
Belediyeden yapılan duyuruda, "Vefat eden abonelerimizin yakınlarının, ilgili su aboneliğini kendi üzerlerine devralmaları veya aboneliğin iptali için belediyemize başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde, vefat eden vatandaşlarımıza ait su abonelikleri belediyemiz tarafından iptal edilecektir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli işlemleri zamanında yapmalarını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
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