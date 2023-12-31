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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu 2023 Yılında 600 Dosyayı Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu 2023 Yılında 600 Dosyayı Çözüme Kavuşturdu

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 2023 yılında gelen 600 dosyanın 570'ini çözüme kavuşturdu. Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 300 dosya ise mahkemeye intikal ettirilmeden taraflar arasında anlaşma sağlanarak çözüldü. Çalışmalar sonucunda birçok dosya olumlu sonuçlanırken, bazı dosyalara da iddianame hazırlandı. Uzlaştırmacılar, zarara uğramış kişilerin zararlarını gidermek adına çalışmalar yürüttü ve toplum yararına olan işlerde taraflar arasında uzlaşma sağladı. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 2024 yılında da aynı özveriyle çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu 2023 Yılında 600 Dosyayı Çözüme Kavuşturdu
31.12.2023 - 13:32,
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna 2023 yılında gelen 600 dosyanın 570'ı yapılan çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturuldu, yaklaşık 300 dosya ise Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin özverili çalışmalarıyla mahkemeye intikal ettirilmeden taraflar arasında anlaşma sağlanarak çözüldü.

Çözüme kavuşan dosyaların birçoğu olumlu sonuçlanırken, bir kısmına da iddianame hazırlandı. Uzlaştırma bürosu personelleri, yıl boyunca şüpheli ve müşteki arasında uzlaşmaya varmak adına yoğun mesai harcayarak 570 dosyada sonuca varmayı başardılar. Öncelikle zarara uğramış kişilerin zararlarını gidermek adına çalışma yürüten uzlaştırmacılar, çocuk evlerinde kalan çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, fidan dikimi, okulların boyanması, vakıflara para bağışında bulunulması, SMA'lı çocuklara bağış yapılması gibi toplum yararına olan işlerde de müşteki ve şüpheli arasında orta yolu bularak taraflar arasındaki sorunları giderdiler.

Yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan bahseden uzlaştırmacı Elif Mumcu, uzlaşma sağladığı hakaret dosyasında, okullara spor malzemesi almak şartıyla tarafların uzlaştığını belirtti.

Bir diğer uzlaştırmacı Osman Hanoğlu, 'hakaret-tehdit' dosyasının SMA hastası çocuğa bağış yapılması şartıyla kapatıldığını bildirdi.

Uzlaşmaya varmak için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Hasan Balın isimli uzlaştırma bürosu personeli ise, yıl boyunca sayısız dosya için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayarak, "Çok çaba harcadığımız anlar oluyor, sırf taraflar uzlaşsın da dosya mahkemeye intikal etmesin istiyoruz. Bu şekilde yoğun tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kamu yararı gözeten önemli birçok dosyayı nihayete erdirdik" ifadelerini kullandı.

Kamu yararını gözeten, toplum yararı sağlama hedefleri doğrultusunda hareket eden Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli uzlaştırmacılar, 2024 yılında da özverili bir şekilde çalışma yürüteceklerinin altını çizerek, yeni yılın hayırlı olması temennisinde bulundular. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu 2023 Yılında 600 Dosyayı Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
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