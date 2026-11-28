Bayburt İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında yapıldı. Bu toplantı, Eldivan'ın Bayburt'taki görev süresi boyunca başkanlık ettiği son İl Encümeni Toplantısı olarak kayda geçti.

İl Encümeni üyeleri ile ilgili birim amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanına giren hizmetler, il genelinde sürdürülen çalışmalar ve gündemdeki idari konular ele alındı. Gündem maddeleri değerlendirilip karara bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Elazığ Valisi olarak atanması nedeniyle Bayburt'taki görev süresinin son İl Encümen Toplantısı'na başkanlık eden Vali Eldivan, toplantının ardından encümen üyelerine ve birim amirlerine görev süreleri boyunca gösterdikleri iş birliği, gayret ve katkılardan ötürü teşekkür etti.