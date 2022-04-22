Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik - Son Dakika
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Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik

22.04.2022 23:19

Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik Bayburt'ta jandarma ekipleri köy okulunda etkinlik gerçekleştirerek küçük öğrencileri sevindirdiler.

Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik

BAYBURT - Bayburt'ta jandarma ekipleri köy okulunda etkinlik gerçekleştirerek küçük öğrencileri sevindirdiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği dahilinde Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ekipler, Nişantaşı İlkokuluna gitti. Öğrencilere jandarmanın görevlerini tanıtmak maksadıyla trafik timi, çevre ve doğa koruma timi, asayiş timi ve köpek unsuru ekipleri, her birim yaptığı görev ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Küçük öğrencileri sevindiren organizasyonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanarak yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisi ve köpek gösterisi yapılarak öğrencilere balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik
Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik
Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik
Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Jandarma, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik - Son Dakika


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