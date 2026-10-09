Bayburt Kent Konseyi, eski askeri kışlada bedelli askerlik eğitim merkezi istedi

Bayburt Kent Konseyi, kentte istihdamı artırmak ve göçün önüne geçmek amacıyla bedelli askerlik eğitim merkezi kurulması için Milli Savunma Bakanlığına başvurdu. Konsey, Şingah Mahallesi'ndeki eski askeri kışla alanının bu amaçla değerlendirilmesini talep etti.

Bayburt Kent Konseyi tarafından yapılan başvuruda, yaklaşık bin dönümlük alana sahip eski askeri kışlanın bedelli askerlik eğitim merkezi olarak kullanılabileceği ifade edildi. Başvuruda, alanda bulunan mevcut binaların korunduğu ve merkezin kurulmasının şehrin nüfusuna ve ekonomisine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Başvuruda, savunma sanayisine bağlı üretim tesislerinin de kentte kurulması talep edildi. Bu kapsamda üretim tesislerinin istihdam oluşturacağı ve göçün önlenmesine katkı sunacağı vurgulandı.

Daha önce de başvuruda bulunulduğu ancak sonuç alınamadığı belirtilerek, Erzurum'da eğitime başlayan ve Gümüşhane'de yer tahsisi yapılan bedelli askerlik eğitim merkezlerinin benzerinin Bayburt'ta kurulması için yeniden girişimde bulunulacağı kaydedildi.