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Bayburt Kent Müzesi Fizibilite Raporu'nun sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Bayburt Kent Müzesi Fizibilite Raporu'nun sözleşmesi imzalandı

17.11.2021 10:46
Bayburt Kent Müzesi Fizibilite Raporu'nun sözleşmesi imzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın bölgesel yatırım projeleri fizibilite çalışmalarının desteklenmesi programı kapsamında 200 bin liralık destek almaya hak kazanan Bayburt Kent Müzesi Fizibilite Raporu'nun sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın bölgesel yatırım projeleri fizibilite çalışmalarının desteklenmesi programı kapsamında 200 bin liralık destek almaya hak kazanan Bayburt Kent Müzesi Fizibilite Raporu'nun sözleşmesi imzalandı.

Vali Cüneyt Epcim, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanabilmesi amacıyla bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri fizibilite çalışmalarının desteklenmesine için 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı'nın uygulandığını söyledi. Program kapsamında 2021 yılı başvurularının sonuçlandığını ve desteklenmeye hak kazananların kamuoyuyla geçen haftalarda paylaşıldığını kaydeden Vali Epcim, bunlardan birinin de Bayburt İl Özel İdaresi tarafından sunulan Bayburt Kent Müzesi Fizibilite Raporu olduğunu belirtti.

Programa Bayburt Kent Müzesi Fizibilite Raporu ile başvuruda bulunan Bayburt İl Özel İdaresi'nin bu kapsamda 200 bin liralık destek almaya hak kazandığını bildiren Vali Epcim, "Hepimizin bildiği gibi Bayburt Kız Meslek Lisesi tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde yeniden restore edilmekte. Restorasyon sonrasında da Bayburt kent tarihinin, Dede Korkut Bayburt ilişkisinin sergilenebileceği, Bayburt'ta ki tüm kesimlerin kendinden bir kültürel unsur bulabileceği kent müzesine dönüştürülmesine ilişkin bir çalışma yapılmakta. Bu projede konsept, senaryonun oluşturulması, teşhir tanzim projelerinin uygulanması gibi çalışmaları da kalkınma ajansımızın desteği ile gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Vali Epcim, projenin hayırlı olmasını temenni ederek destekleri dolayısıyla KUDAKA'ya teşekkür ettiğini dile getirdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen sözleşme imza törenine Vali Cüneyt Epcim, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile proje uzmanları katıldı. - BAYBURT

Bayburt Kent Müzesi Fizibilite Raporu'nun sözleşmesi imzalandı

Girişimcilik, Cüneyt Epcim, Yatırım, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt Kent Müzesi Fizibilite Raporu'nun sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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