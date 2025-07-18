Bayburt Mezbahasında Hijyen Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bayburt Mezbahasında Hijyen Denetimi Gerçekleştirildi

Bayburt Mezbahasında Hijyen Denetimi Gerçekleştirildi
18.07.2025 09:01  Güncelleme: 09:03
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Bayburt Belediyesi mezbahası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından hijyen standartları, kesim muayeneleri ve temizlik durumu açısından denetlendi. Gıda güvenliği ve halk sağlığı için rutin kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Bayburt Belediyesi mezbahası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kapsamlı bir denetimden geçirildi. Denetimde, mezbahanın hijyen standartları, kesim öncesi ve sonrası muayene süreçleri ile genel temizlik durumu detaylı bir şekilde incelendi.

Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla rutin olarak gerçekleştirilen kontroller kapsamında mezbahada denetimler titizlikle yürütüldü. Denetim ekibi tarafından mezbahanın tüm birimlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kesimi yapılacak hayvanların sağlık kontrollerinin eksiksiz yapılıp yapılmadığı ve kesim sonrası etlerin muayene süreçlerinin standartlara uygunluğu incelendi. Ayrıca, mezbahanın genel temizliği ve atık yönetimi konularında da kontroller gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, uyulması gereken zorunlu hijyen kurallarını mezbaha çalışanlarına hatırlatarak, uyarılarda bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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