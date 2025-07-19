Bayburt Müftülüğü Yetimlere Destek Oluyor

Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, 'Bayburt Yetimine Sahip Çıkıyor' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında yetim çocukları bulunan ailenin evini onararak, eşyalarını yeniledi.

Gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlarca yürütülen çalışmalarda evde boya, badana, tamirat işleri yapılarak, eşyalar yenilendi. Yenilenen evlerine kavuşan çocuklar ise büyük mutluluk yaşadı. Evinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren anne, çocuklarının mutluluğuna katkı sunan Bayburt Müftülüğüne desteklerinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT