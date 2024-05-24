Bayburt'ta 6 hafız için icazet merasimi düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta 6 hafız için icazet merasimi düzenlendi

Bayburt\'ta 6 hafız için icazet merasimi düzenlendi

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Süleyman Karabulut Erkek Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 6 hafız için 'İcazet Merasimi' gerçekleştirildi. Merasime Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Müftüsü Bayram Danacı, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

24.05.2024 12:05
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Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Süleyman Karabulut Erkek Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 6 hafız için 'İcazet Merasimi' gerçekleştirildi.

İcazet programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Faruk Şahin'in Kur'an tilaveti ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Bayram Danacı, "Bu merasime uzaktan ve yakından gelen herkese, bu evlatlarımızı yetiştiren anne ve babalara, yakınlarına ve bu kursa destek verenlere teşekkür ediyorum" diyerek, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından programa katılan hocalar, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiler. Hıfzını tamamlayarak hafız olan 6 öğrenci ise, kısa surelerden okudular.

İcazet merasimi, Öğretim Üyesi Fatih Çollak'ın yapmış olduğu duanın ardından, öğrencilere icazet belgeleri ve hediye takdim edilerek sona erdi.

İcazet merasimine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Müftüsü Bayram Danacı, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Çollak, İl Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta 6 hafız için icazet merasimi düzenlendi - Son Dakika

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