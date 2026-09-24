Bayburt'ta aile koordinasyon toplantısında çocuklu hanelerin durumu ele alındı - Son Dakika
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Bayburt'ta aile koordinasyon toplantısında çocuklu hanelerin durumu ele alındı

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Bayburt\'ta aile koordinasyon toplantısında çocuklu hanelerin durumu ele alındı
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Bayburt Valisi Eldivan başkanlığında Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İlk Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda güncel aile verileri, hane yapısı, çocuklu haneler ve aile yapısındaki değişimler değerlendirilerek kurumlar arası iş birliği konuları görüşüldü.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İlk Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda nüfus ve aile yapısına ilişkin güncel veriler ele alınarak, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi kapsamında yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

İldeki hane yapısı, çocuklu hanelerin durumu ve aile yapısındaki değişimler üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, ailelerin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan desteklenmesine ilişkin faaliyetler konuşuldu.

Toplantının devamında kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alınırken, ailelerin karşılaştığı ihtiyaçlara yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
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